DAP İzmir yüzde 50 indirimle satışta

DAP Yapı, İstanbul dışındaki ilk yatırımını İzmir Bornova'da hayata geçiriyor. 440 milyon lira yatırımla inşa edilen DAP İzmir, 31-32 katlı 2 blokta 707 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İzmir'de ilk projeleri olması nedeniyle tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Metrekaresini 8 ile 11 bin lira fiyatla satışa çıkmayı planlıyorduk. Ancak sürpriz yapmak istedik. Yüzde 50 indirim avantajıyla metrekaresi 4 bin 500 liradan topraktan satışa açıyoruz" dedi. Daire fiyatlarının 199 bin liradan başladığını açıklayan Ziya Yılmaz, "Bu fiyat bölgedeki eski evlerden bile ucuz" diye konuştu. Projenin bulunduğu bölgenin yakın gelecekte İzmir'in en değerli bölgesi olacağını ve yüksek prim yapacağını ifade eden Yılmaz, dairelerin yüzde 30'unu indirimli sattıktan sonra fiyatları kademeli olarak yükselteceklerini söyledi.
BEN DE DAİRE ALDIM
Proje arsasını uygun fiyatla aldıkları için bu kadar cazip fiyatla satışa çıkabildiklerini vurgulayan Yılmaz, hem oturumcu hem de yatırımcıların memnun kalacağı bir fiyat politikası izlediklerini kaydetti. 'Her Türk vatandaşının İzmir'de bir evi olmalı' fikrinden yola çıktıklarını anlatan Yılmaz, "DAP İzmir'den ben de kendime bir daire aldım" açıklamasında bulundu. Projeye yoğun talep gelince çareyi, satış ofisi tamamlanıncaya kadar çadır kurmakta bulduklarını belirten Ziya Yılmaz, peşin alımlarda yüzde 8 indirim uyguladıklarını kaydetti. Yılmaz, yüzde 5 peşinle 36 aya kadar senetle ödeme seçeneği sundukları projede yüzde 0.99 faiz oranıyla 120 aya varan banka kredisi imkanı bulunduğunu da sözlerine ekledi.
3 MİLYARLIK 3 PROJE
İzmir'e her zaman ayrı bir sempatisinin olduğunu anlatan Ziya Yılmaz, kentte 3 milyar liralık en az 3 proje planladıklarını açıkladı. Birçok sektörün faaliyet gösterdiği İzmir'in dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl İzmir'e 24 bin kişinin göç ettiğini düşünürsek şehre olan ilgiyi bir kez daha görmüş oluyoruz. Son 10 yılda İzmir'de sanayi yüzde 140 arttı; İzmir dünyada en hızlı büyüyen ikinci kent oldu. İzmir, yaşanabilirlik endeksinde 2016 yılında 10 sıra birden yükseldi."
İZMİRLİ BALKON SEVİYOR
Ziya Yılmaz, yaptıkları araştırmalar sonucunda İzmirliler'in balkonlu ve ferah dairelerden hoşlandığı sonucuna ulaştıklarını belirterek, DAP İzmir'de, en küçük dairenin 5 metrekare balkonu olacağını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.