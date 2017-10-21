Babaya yarım gün izin

Milyonlarcamemurun meraklabeklediği yarı zamanlıçalışma hakkını kullanmayayönelik yönetmelik Başbakanlık'agönderiliyor. Düzenleme ilememur anneler gibi, eşi doğumyapan erkek memur da yarızamanlı çalışabilecek. ÇalışmaBakanı Jülide Sarıeroğlu, yarızamanlı çalışmaya ilişkin yasaldüzenlemenin yönetmeliğinigelecek hafta Başbakanlık'agöndereceklerini söyledi. Buyönetmeliğin çıkmasıyla, memuranneler için hem yarım gün çalışıptam maaş alma hem de çocuk okulçağına kadar yarı zamanlı çalışmaile ilgili detaylar belli olacak. 6663sayılı Yasa ile memurlara, analık iznisonrasında mali ve sosyal haklarındaherhangi bir kesinti yapılmadan, birincidoğumda 2 ay, ikinci doğumda 4ay, sonraki doğumlarda ise 6 aygünlük çalışma süresinin yarısıkadar çalışma imkanı getirildi.Çoğul doğumlarda bu sürelere 1'eray eklenmesi hükme bağlandı. Ayrıcayasa, çocuk okula gelene kadar kısmi süreliçalışma imkanı da getirdi.
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