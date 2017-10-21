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ya yarım gün izin

ların yarı zamanlı çalışma imkanını düzenleyen yönetmelik Başbakanlık’a gidiyor. Memur annelerin yanı sıra eşi doğum yapan erkek memurlar da yarı zamanlı çalışabilecek

Babaya yarım gün izin
Milyonlarca un merakla beklediği yarı zamanlı çalışma hakkını kullanmaya yönelik yönetmelik Başbakanlık'a gönderiliyor. Düzenleme ile memur anneler gibi, eşi doğum yapan erkek memur da yarı zamanlı çalışabilecek. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yarı zamanlı çalışmaya ilişkin yasal düzenlemenin yönetmeliğini gelecek hafta Başbakanlık'a göndereceklerini söyledi. Bu yönetmeliğin çıkmasıyla, memur anneler için hem yarım gün çalışıp tam maaş alma hem de çocuk okul çağına kadar yarı zamanlı çalışma ile ilgili detaylar belli olacak. 6663 sayılı Yasa ile memurlara, analık izni sonrasında mali ve sosyal haklarında herhangi bir kesinti yapılmadan, birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getirildi. Çoğul doğumlarda bu sürelere 1'er ay eklenmesi hükme bağlandı. Ayrıca yasa, çocuk okula gelene kadar kısmi süreli çalışma imkanı da getirdi.

Hazal ATEŞ
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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