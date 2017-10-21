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Adatepe Teras’ta yaşam başladı

Adatepe Teras’ta yaşam başladı
Tora İnşaat'ın 15 milyon TL yatırım değeriyle Kağıthane Çeliktepe'de hayata geçirdiği Adatepe Teras'ta yaşam geçen ay başladı. Çeliktepe'de 3+1 konut yapan tek firma olarak tanınan , Adatepe Teras'ta İstanbul'u kuşbakışı 360 derece gören seyir terasıyla konforlu, ferah bir yaşam olanağı sunuyor. 19 katlı tek bloktan oluşan Adatepe Teras'ta büyüklükleri 101 metrekare ile 128 metrekare arasında değişen dairelerin fiyatları, 430 bin liradan başlıyor.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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