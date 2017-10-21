Nuvo Dragos'un 2014'de yaşamın başladığı, 2 bloktan oluşan toplam 484 daire, 8 ticari ünitenin yer aldığı ilk etabında, 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks daireler bulunuyor. Tamamlanan ikinci etapta yer alan 3 blokta ise yine 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks olmak üzere 515 daire yer alıyor. Projede 1+1'lerin büyüklüğü 66- 89 metrekare, 2+1'lerin büyüklüğü 101 – 154 metrekare, 3+1'lerin büyüklüğü ise 156 - 219 metrekare arasında değişiyor. Geniş ve kullanışlı dairelerin en önemli özelliği kat yüksekliklerinin ortalama 3.15 ile 3.50 arasında değişen metrelerde standardın üstünde planlanmış olması. Geniş balkonlu ve Adalar manzaralı daireler Nuvo Dragos'ta yaşamanın en önemli avantajlarından. Klasik konut ve residence alternatifleri ile farklı yaşam stillerine uygun konforlu ve şık daire seçenekleri sunulan projenin B,C ve D bloklarında 6 adet seyir terası ile de keyifli yaşama yer açıldı.
NUVO DRAGOS'UNSUNDUĞU AVANTAJLAR
● Kalitesi ile öne çıkan yaşanması keyifli, bitmiş bir proje.
● Yaşamın başladığı, ilk etap satışlarının büyükbölümünün tamamlandığı, komşuluk yaşamının öneçıktığı bir proje.
● Bitmiş projeden ev almanın avantajlarını sunan, yatırım yapıldığı anda yaşamaya başlanabilecek ya da kira getirisi sağlayan özel bir proje.
● Alt yapı ve kamu yatırımları ile gelişen, yoğun ofisprojeleriyle beyaz yakalı popülasyonunun arttığı, getirisiyüksek, gelişen bir bölgede özel bir konumda.
● Evlerde sadece metrekare değil, metreküp de önemli. Projede 3.15 ile 3.50 arasında değişen kat yükseklikleri ile geniş ve ferah daireler öne çıkıyor.
● Metrekaresi 5 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla arsamaliyetine bitmiş projeden ev alma fırsatı.
● 60 ay vade farksız ödeme seçeneği ile hemen teslim tapu avantajı.
● Bölgede yüzde 8 ya da yüzde 18 KDV uygulanırkenNuvo Dragos, yüzde 1 KDV avantajı sunuyor.
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