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Adalar manzaralı

Adalar manzaralı
Nuvo Dragos'un 2014'de yaşamın başladığı, 2 bloktan oluşan toplam 484 daire, 8 ticari ünitenin yer aldığı ilk etabında, 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks daireler bulunuyor. Tamamlanan ikinci etapta yer alan 3 blokta ise yine 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks olmak üzere 515 daire yer alıyor. Projede 1+1'lerin büyüklüğü 66- 89 metrekare, 2+1'lerin büyüklüğü 101 – 154 metrekare, 3+1'lerin büyüklüğü ise 156 - 219 metrekare arasında değişiyor. Geniş ve kullanışlı dairelerin en önemli özelliği kat yüksekliklerinin ortalama 3.15 ile 3.50 arasında değişen metrelerde standardın üstünde planlanmış olması. Geniş balkonlu ve Adalar manzaralı daireler 'ta yaşamanın en önemli avantajlarından. Klasik konut ve residence alternatifleri ile farklı yaşam stillerine uygun konforlu ve şık daire seçenekleri sunulan projenin B,C ve D bloklarında 6 adet seyir terası ile de keyifli yaşama yer açıldı.

NUVO DRAGOS'UN SUNDUĞU AVANTAJLAR
● Kalitesi ile öne çıkan yaşanması keyifli, bitmiş bir proje.
Yaşamın başladığı, ilk etap satışlarının büyük bölümünün tamamlandığı, komşuluk yaşamının öne çıktığı bir proje.
● Bitmiş projeden ev almanın avantajlarını sunan, yatırım yapıldığı anda yaşamaya başlanabilecek ya da kira getirisi sağlayan özel bir proje.
Alt yapı ve kamu yatırımları ile gelişen, yoğun ofis projeleriyle beyaz yakalı popülasyonunun arttığı, getirisi yüksek, gelişen bir bölgede özel bir konumda.
● Evlerde sadece metrekare değil, metreküp de önemli. Projede 3.15 ile 3.50 arasında değişen kat yükseklikleri ile geniş ve ferah daireler öne çıkıyor.
Metrekaresi 5 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla arsa maliyetine bitmiş projeden ev alma fırsatı.
● 60 ay vade farksız ödeme seçeneği ile hemen teslim tapu avantajı.
Bölgede yüzde 8 ya da yüzde 18 KDV uygulanırken Nuvo Dragos, yüzde 1 KDV avantajı sunuyor.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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