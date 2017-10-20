Markete kasaba ithal kuzu eti

Et ve Süt Kurumu'nca (ESK) ulusal ve yerel market zincirlerine veya tedarikçilerine, marketlere, Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) üyelerine, kırmızı et sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere ve kasaplara, ithal taze karkas toklu veithal taze karkas kuzu eti satılacak. İthal taze karkas toklu etinin kilogram satış fiyatı 27 lira artı KDV, ithal taze karkas kuzu etinin kilogram satış fiyatı da 28 lira artıKDV olacak.
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