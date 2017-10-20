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Marke kasaba ithal kuzu eti

Markete kasaba ithal kuzu eti
Et ve Süt Kurumu'nca (ESK) ulusal ve yerel mark zincirlerine veya tedarikçilerine, marketlere, Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) üyelerine, kırmızı et sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere ve kasaplara, ithal taze karkas toklu ve ithal taze karkas kuzu eti satılacak. İthal taze karkas toklu etinin kilogram satış fiyatı 27 lira artı KDV, ithal taze karkas kuzu etinin kilogram satış fiyatı da 28 lira artı KDV olacak.
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