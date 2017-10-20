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İş dünyasına ‘teminat’ sigortası!

İş dünyasına ‘teminat’ sigortası!
Artık sigorta şirketlerinin düzenlediği teminat yerine geçecek. Bankalar da bu yılın Temmuz ayı itibariyle teminat mektubu vererek bağladığı yaklaşık 450 milyar liralık gayri nakdi kredileri farklı alanda kullanma imkanı bulacak. Kamu ihalelerinde sigorta şirketlerinin teminat mektubu geçerli olacak.
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