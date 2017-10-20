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Endüstri 4.0 için güç birliği

Endüstri 4.0 için güç birliği
, General Electric ile sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak ve Endüstri 4.0 kapsamında endüstriyel nesnelerin interneti ile gelen fırsatları sanayicilere sunmak için işbirliği yaptı. Türk Telekom CEO'su Paul Doany, "İşbirliğimizle bu kez şirketlere 4. sanayi devrimini yakalama fırsatı sunacağız" dedi.
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