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Doğu’ya gidene ek tazminat

Doğu’ya gidene ek tazminat
Güneydoğu'da görev yapan memurlara ek tazminat verilmesi gündeme geldi. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, insanların görevde kalma sürelerinin Türkiye ortalamasında Şırnak ve Hakkari'de çok kötü olduğunu, bunu değiştirmek için çalıştıklarını anlattı. Yalçın, şöyle konuştu: "İnsanların Şırnak'ta görevde kalma süresi 1.7, Hakkari'de 1.5, batıda 15 yıldır. Buradaki arkadaşlarımıza mali anlamda bir özendirme, ek bir tazminat uygulaması yapılmazsa, durumu çok toparlama şansı yok."
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