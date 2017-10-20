Doğu’ya gidene ek tazminat

Güneydoğu'dagörev yapanmemurlara ek tazminatverilmesi gündemegeldi. Memur SenBaşkanı Ali Yalçın,insanların görevdekalma sürelerininTürkiye ortalamasında Şırnakve Hakkari'de çok kötüolduğunu, bunu değiştirmekiçin çalıştıklarını anlattı. Yalçın,şöyle konuştu: "İnsanlarınŞırnak'ta görevde kalma süresi1.7, Hakkari'de 1.5, batıda 15yıldır. Buradaki arkadaşlarımızamali anlamda bir özendirme,ek bir tazminat uygulamasıyapılmazsa, durumu çoktoparlama şansı yok."
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