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Çölyak hastasına rapor kolaylığı

Çölyak hastasına rapor kolaylığı
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Vekili Mustafa Özderyol, çölyak hastalığında raporların geçerlilik süresini 1 yıldan 2 yıla çıkaracaklarını bildirdi. Kurulan Meclis araştırma komisyonuna sunum yapan Özderyol, nakdi ödemeleri 2015'te yüzde 50 oranında artırdıklarını, katılım payı almadıklarını kaydetti.
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