Ondekoza Türkiye turnesine başlıyor

Japon davul grubu Ondekoza,Japonya İstanbul Başkonsolosluğuve Daikin Türkiye'nin katkıları ileTürkiye turnesine çıkıyor. Ondekoza;3 ilde ücretsiz olarak sevenleriylebuluşacak. İstanbul konserinin biletlerianında tükendi. Bursa ve İzmir konserbiletleri ise ücretsiz olarak teminedilebiliyor. Ondekoza, bugün BursaMerinos Atatürk Kongre ve KültürMerkezi'nde, 22 Ekim'de İzmir AhmetAdnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 23Ekim'de İstanbul Caddebostan KültürMerkezi'nde sahne alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.