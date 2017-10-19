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Türkiye turnesine başlıyor

Ondekoza Türkiye turnesine başlıyor
Japon davul grubu Ondekoza, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Daikin Türkiye'nin katkıları ile Türkiye turnesine çıkıyor. ; 3 ilde ücretsiz olarak sevenleriyle buluşacak. İstanbul konserinin biletleri anında tükendi. Bursa ve İzmir konser biletleri ise ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Ondekoza, bugün Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 22 Ekim'de İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 23 Ekim'de İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alacak.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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