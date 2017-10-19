Esnafa ustalık belgesi müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca esnaf olarak çalışıp da kalfa ya da usta unvanı almak isteyenler için yeni düzenlemeyapıldı. Buna göre, sınavları geçerek kalfalık ve ustalık belgesi almaya hak kazanan esnaf, mesleğiyle ilgili alanlarda işyeri açma imkanına sahip olacak. İşyerinde bir meslek dalında çalıştığını sosyal güvenceyle belgelendirenler, mesleki eğitim merkezlerine başvurmaları halinde doğrudan kalfalık sınavlarına alınacak. Ustalık için ise 5 yıl aynıişi yaptığını sosyal güvencesiyle belgelendirenler sınava girebilecek. Sınavlar, Şubat'tan itibaren başlayacak.
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