 ;
Yol Durumu
  1. Dünya Bankası tahmin yükseltti
  2. Fiyatı yüzde 87 arttı Rusya vizesi çıktı

a ustalık belgesi müjdesi

Esnafa ustalık belgesi müjdesi
Milli Eğitim Bakanlığı'nca olarak çalışıp da kalfa ya da usta unvanı almak isteyenler için yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, sınavları geçerek kalfalık ve ustalık belgesi almaya hak kazanan esnaf, mesleğiyle ilgili alanlarda işyeri açma imkanına sahip olacak. İşyerinde bir meslek dalında çalıştığını sosyal güvenceyle belgelendirenler, mesleki eğitim merkezlerine başvurmaları halinde doğrudan kalfalık sınavlarına alınacak. Ustalık için ise 5 yıl aynı işi yaptığını sosyal güvencesiyle belgelendirenler sınava girebilecek. Sınavlar, Şubat'tan itibaren başlayacak.
Etiketler: ,
  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar