Dünya Bankası tahmin yükseltti

YILIN ikinci çeyreğinde yüzde 5.1 büyüyen Türkiye'ye yönelik tahminlerini değiştiren kurumlar arasına Dünya Bankası da katılıyor. Dünya BankasıTürkiye Direktörü Johanssen Zutt, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüksek ihtimalle yüzde 5 veya 5.1'e revize edeceklerini belirterek, "Çünkü ikinci çeyrekte izlediğimiz güçlü performansın üçüncü çeyrekte de devam etmesini bekliyoruz" dedi. Zutt, Türk ekonomisinin geçen yıl yaşanan şokları çok hızlı atlattığına işaret etti. Dünya Bankası, Türkiye'nin yüzde 3.5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.
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