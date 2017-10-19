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tahmin yükseltti

Dünya Bankası tahmin yükseltti
YILIN ikinci çeyreğinde yüzde 5.1 büyüyen Türkiye'ye yönelik tahminlerini değiştiren kurumlar arasına da katılıyor. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johanssen Zutt, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüksek ihtimalle yüzde 5 veya 5.1'e revize edeceklerini belirterek, "Çünkü ikinci çeyrekte izlediğimiz güçlü performansın üçüncü çeyrekte de devam etmesini bekliyoruz" dedi. Zutt, Türk ekonomisinin geçen yıl yaşanan şokları çok hızlı atlattığına işaret etti. Dünya Bankası, Türkiye'nin yüzde 3.5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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