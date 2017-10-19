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dizi kazanç

Dünyaya 300 milyon dolarlık ihracat yapan Türk sektörü, çıtayı yükseltti. Cannes sokaklarının dizilerimizin afişleriyle süslü olduğunu belirten İTO Yönetim Kurulu Üyesi Soylu, ‘2023’te 2 milyar dolar hayal değil’ dedi.

Dizi dizi kazanç
Türk yapımcıların ürettiği lere, program formatlarına ve animasyonlara yönelik yurt dışından talep her geçen gün artıyor. Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen İletişim Programları Uluslararası Pazarı Fuarı'na (MIPCOM), Türk yapımları çıkarma yaptı.

DÜNYADA İKİNCİYİZ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu, Türk dizi sektörünün ABD'den sonra dünyaya en fazla içerik ve yapım sunan sektör haline geldiğini söyledi. MIPCOM'da İTO'nun 2 stant açtığını, birinde Türk firmalarının ürünlerini yabancılara pazarlama ve satma imkanı bulduğunu ifade eden Soylu, aynı zamanda Başkan Yardımcılığını yaptığı Sektörü Koordinasyon Kurulu'nun sektörü ileriye taşımak için faaliyetler yürüttüğünü kaydetti. Güney Amerika'da Türk rüzgarının estiğini, bu bölgedeki yatırımcıların Türk dizilerine yoğun ilgi gösterdiğini ve Türk yatırımcılarla işbirliği yapmak istediğini belirten Soylu, şöyle konuştu: "Şu anda 300 milyon dolara yakın yurt dışına sattığımız film potansiyelimiz var. Her yıl yüzde 20 katlanarak büyüyeceğini ve 2023'te 1 milyar doları aşan ciro yakalayacağımızı düşünüyorum. 2023'te 2 milyar doları görürsek bu bir mucize olmayacak. Cannes sokaklarında pek çok afişte Türk yapımcıların prodüksiyonları var. Pazarın belki yüzde 50'si Türk yapımcıların ürünleri ile dolu."

60 ÜLKE İZLİYOR
Atv İçerik Satış Yönetmeni Emre Görentaş ise "60'tan fazla ülkeye içeriğimizi satıyoruz. Türk dizilerine ilgi her geçen gün artıyor, yeni pazarlar açılıyor" dedi. Görentaş, yıllar önce Türkiye Latin Amerika'dan dizi satın alırken, şimdi Türkiye'nin o bölgeye dizi sattığına dikkat çekti.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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