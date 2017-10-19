Dizi dizi kazanç

Dünyaya 300 milyon dolarlık ihracat yapan Türk dizifilm sektörü, çıtayı yükseltti. Cannes sokaklarının dizilerimizin afişleriyle süslü olduğunu belirten İTO Yönetim Kurulu Üyesi Soylu, ‘2023’te 2 milyar dolar hayal değil’ dedi.
Türk yapımcıların ürettiği dizilere, program formatlarına ve animasyonlara yönelik yurt dışından talep her geçen gün artıyor. Fransa'nın Canneskentinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen İletişim Programları Uluslararası Pazarı Fuarı'na (MIPCOM), Türk yapımları çıkarma yaptı.
DÜNYADA İKİNCİYİZ İstanbul Ticaret Odası (İTO) YönetimKurulu Üyesi İlhan Soylu, Türk dizisektörünün ABD'den sonra dünyaya enfazla içerik ve yapım sunan sektör halinegeldiğini söyledi. MIPCOM'da İTO'nun 2stant açtığını, birinde Türk firmalarınınürünlerini yabancılara pazarlama ve satmaimkanı bulduğunu ifade eden Soylu, aynızamanda Başkan Yardımcılığını yaptığı FilmSektörü Koordinasyon Kurulu'nun sektörüileriye taşımak için faaliyetler yürüttüğünükaydetti. Güney Amerika'da Türk rüzgarınınestiğini, bu bölgedeki yatırımcıların Türkdizilerine yoğun ilgi gösterdiğini ve Türkyatırımcılarla işbirliği yapmak istediğinibelirten Soylu, şöyle konuştu: "Şu anda 300milyon dolara yakın yurt dışına sattığımızfilm potansiyelimiz var. Her yıl yüzde20 katlanarak büyüyeceğini ve 2023'te 1milyar doları aşan ciro yakalayacağımızıdüşünüyorum. 2023'te 2 milyar dolarıgörürsek bu bir mucize olmayacak.Cannes sokaklarında pek çok afişteTürk yapımcıların prodüksiyonları var.Pazarın belki yüzde 50'si Türk yapımcılarınürünleri ile dolu."
60 ÜLKE İZLİYOR Atv İçerik Satış YönetmeniEmre Görentaş ise "60'tanfazla ülkeye içeriğimizi satıyoruz.Türk dizilerine ilgiher geçen gün artıyor,yeni pazarlar açılıyor"dedi. Görentaş, yıllarönce Türkiye LatinAmerika'dan dizisatın alırken, şimdiTürkiye'nin o bölgeyedizi sattığınadikkat çekti.
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