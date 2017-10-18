Milyonlara müjde

NE YAPSAK AZ
Esnaf ve sanatkarların kullanacağı işletme kredisi sınırı 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. Eğer esnaf ve sanatkar bulunduğu işyerini satın almak istiyorsa 500 bin lira krediyi, 10 yıl vadeyle alabilecek. İşyerine yeni araç almak isterse taşıt edindirme kredisi de kullanabilecek. Bu da 5 yıl vadeyle 500 bin lira olacak. Bunların faizi Hazine'nin desteklediği düşük oranlı faizle olacak. Esnafa ne yapsak azdır. Bu yenilikler hayırlı, uğurlu olsun.
Faizlerin yüksek seyretmesinin ekonomik kurallarla izahı mümkün değil. Alacağımız önlemlerle ve yeni kararlarla faizin kendi doğal sınırı içinde kabul edilebilir sınırlara çekilmesini sağlayacağız.
49 YIL PİYANGOSU
Belediyelerin mücavir alanları içinde vatandaşın kullandığı tarım arazileri var. Şehir içinde binaları yıkıp tarım arazisi oluşturma şansımız olmadığına göre, fiili durumu düzeltmek gerekiyor. Vatandaşa bu yerlerle ilgili makul bir bedel üzerinden doğrudan satın alma hakkı verdik.
Turizm bölgelerinde yapılan otellerin kira süresini tekrar 49 yıl artırıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz, burada isteyen olursa parasını verip bunları alabilecek.
Büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde esnaf muaflığı var. Süresi dolmuştu, 2020'ye kadar tekrar uzatıyoruz. Vatandaş sürekli vergi memurları ile mi uğraşacak?
Engellilerin araçlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gideceğiz. Fiyatı, vergisiyle 150 bin liraya kadar olan araçlar artık hiçbir vergiye tabi tutulmayacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yüzde 10'luk artış yaptık. 1300 cc araçları muaf tuttuk.
YENİ ARAÇ ALIMI YOK
Binali Yıldırım, 2018'in tasarruf yılı olacağını, güvenlik ve acil konular dışında yeni araç alımı yapılmayacağını belirterek, şöyle konuştu: "Daha bir çok tasarruf tedbirini hayata geçireceğiz, önce kendimizden başlayacağız. Şaşaa, debdebe bitiyor artık. Herkes işine gücüne bakacak, vatandaşın işleri ile meşgul olacak."
BELEDİYELERE UYARI
Bazı belediyeler ellerindeki bütçeyi çarçur ediyor, para bitince de vatandaşın malına göz dikiyor ve 100 liralık yere 5 bin liralık değer biçiyor. Burası dağ başı mı? Sana verilen bir yetkiyi bu kadar aymaz bir şekilde nasıl istismar edersin? Şimdi buna el attık, hiç kimse yüzde 50'den fazla artıramayacak. İster muhalefet, ister iktidar, kim yaparsa yapsın belediyeler bu hakkı kötüye kullanamayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen tasarıda, belediyelere verilen emlak vergi beyannamelerine ilişkin düzenleme yer alıyor. Böylece vatandaşların basiretsiz yöneticilerin hatalarının bedelini ödemesinin önüne geçtik. Bunların hesabını verecekler. Öyle 'ben yaptım oldu' yok. Şimdi tıpış tıpış o aldıkları paraları geri verecekler. Yeni beyannameler düzenlenecek.
FATURALAR DÜŞECEK
Cep telefonu görüşmesinde yüzde 25 olan vergiyi 7.5'e düşürüyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Ev telefonunda görüşmenin vergisi de yüzde 15, bunu da yüzde 7.5'e düşürüyoruz. Telefon şirketleri, vergiler düşmesine rağmen eğer düşürmezse biz de onları düşürürüz. Öyle yağma yok, biz düşüreceğiz, onlar düşürmeyecek. Düşüyorsak da beraber kalkıyorsak da beraber.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.