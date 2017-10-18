 ;
Yol Durumu
  1. Baskı yapan müdür tazminat ödeyecek
  2. 150 milyonluk altın bankada

Kalıcı yaz saati ile 3 dev kazanç

Kalıcı yaz saati ile 3 dev kazanç
Yaz saatinin tüm yıl boyunca uygulanması sayesinde, enerjide yaklaşık 538 ila 801 milyon lira arasında tasarrruf sağlandığı, ayrıca 2 milyar dolarlık potansiyel yatırıma gerek kalmadığı ve elektrikte anlık tüketim rekoruna bağlı kesintiyle yüksek fiyat riskinin azaldığı belirtildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporuna göre; elektrik tüketiminde yaz saati uygulamasıyla sağlanan toplam tasarruf 1 milyar 308 milyon 297 bin kilovatsaat olarak hesaplandı. Bu değerin ekonomik karşılığının ise tek zamanlı tarifeler için 538 milyon 689 bin 139 lira ve üç zamanlı tarifeler için de 801 milyon 602 bin 430 liraya karşılık geldiği belirlendi.
Etiketler:
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar