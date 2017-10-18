Kalıcı yaz saati ile 3 dev kazanç

Yaz saatinin tüm yıl boyunca uygulanması sayesinde, enerjide yaklaşık 538 ila 801 milyon lira arasında tasarrruf sağlandığı, ayrıca 2 milyar dolarlık potansiyel yatırıma gerek kalmadığı ve elektrikte anlık tüketim rekoruna bağlı kesintiyle yüksek fiyat riskinin azaldığı belirtildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporuna göre; elektrik tüketiminde yaz saati uygulamasıyla sağlanan toplam tasarruf 1 milyar 308 milyon 297 bin kilovatsaat olarak hesaplandı. Bu değerin ekonomik karşılığının ise tek zamanlı tarifeler için 538 milyon 689 bin 139 lira ve üç zamanlı tarifeler için de 801 milyon 602 bin 430 liraya karşılık geldiği belirlendi.