Elektrikli oto petrolü vuracak

Petrol fiyatları 57 dolar seviyesinde seyrederken, uzmanlar elektrikli otomobillere talebin oluşmasıyla varil fiyatlarının ineceğini belirtti. Küresel petrol tüketiminde pastanın yüzde 70'inin taşıtlara yönelik üretim ve tüketime gittiğini anlatan uzmanlar, fosil yakıtlı motora sahip araç üretiminin azalmasının petrol fiyatlarını doğrudan vuracağını kaydetti. Uzmanlar, bu değişimin daha şimdiden petrol ve metal piyasalarında gözlemlenmeye başlandığını, otomotiv sektöründe yatırımların elektrikli otomobillere kaymasıyla gelecek 6-8 yıl içerisinde petrolün varil fiyatının yükselmek bir yana 10dolar seviyesine kadar inebileceğini vurguladı. Petrolün dünya ekonomisi üzerindeki etkisinin giderek azalacağı düşüncesi OPEC'in yetkilileri tarafından da zaman zaman dile getiriliyor.
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