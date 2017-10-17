 ;
Yol Durumu
  1. Bitcoin borsasında herkes parasının peşine düştü
  2. Fiyat etiketinde oyuna taviz yok

Elektrikli oto ü vuracak

Elektrikli oto petrolü vuracak
Petrol fiyatları 57 dolar seviyesinde seyrederken, uzmanlar elektrikli otomobillere talebin oluşmasıyla varil fiyatlarının ineceğini belirtti. Küresel tüketiminde pastanın yüzde 70'inin taşıtlara yönelik üretim ve tüketime gittiğini anlatan uzmanlar, fosil yakıtlı motora sahip araç üretiminin azalmasının petrol fiyatlarını doğrudan vuracağını kaydetti. Uzmanlar, bu değişimin daha şimdiden petrol ve metal piyasalarında gözlemlenmeye başlandığını, otomotiv sektöründe yatırımların elektrikli otomobillere kaymasıyla gelecek 6-8 yıl içerisinde petrolün varil fiyatının yükselmek bir yana 10 dolar seviyesine kadar inebileceğini vurguladı. Petrolün dünya ekonomisi üzerindeki etkisinin giderek azalacağı düşüncesi OPEC'in yetkilileri tarafından da zaman zaman dile getiriliyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar