Turizmcilerden kış desteği talebi

Turizmciler havayollarına, acentelere ve otelcilere verilen desteklerin kışın da sürdürülmesini istiyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "Yaz döneminde yakaladığımız yükseliş trendinin kış döneminde de devam etmesi için istihdama verilen prim ve desteklerin devam etmesi gerekiyor" dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da yazın verilen desteklerin devamını istediklerini kaydetti.