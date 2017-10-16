Tatil bahane alışveriş şahane

Turistlerin bu yılın Haziran- Eylül dönemini içeren yaz aylarında yaptığı alışverişlerden en büyük payı Ortadoğu ülkeleri alırken, Çinli ve Rus turist de perakendeye can suyu oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilere KDV iade hizmeti veren GlobalBlue Türkiye'nin verilerine göre, bu dönemde Çinliler'in alışverişleri yüzde 294, Ruslar'ınki de yüzde 226 yükseldi. Global Blue Türkiye GenelMüdürü Selim Şeyhun, ilk 9 ayda Türkiye'nin tax free satışlarının yüzde 29 büyüyerek 540milyon lira olduğunu belirterek, "Ortadoğulu turistler organize perakendenin toparlanmasına yardımcı oldu. Ruslar'ın da alışveriş payı, geçen ay Eylül 2015'e göre yüzde 5 arttı" dedi.
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