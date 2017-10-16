 ;
Yol Durumu
  1. Pilotların maaş kavgası
  2. Elektrikli oto petrolü vuracak

Tatil bahane alışveriş şahane

İlk 9 ayda satışları toplam yüzde 29 büyüyerek 540 milyon liraya çıktı. Ülkemize gelen Suudi, Çinli ve Rus turistler yaptıkları alışverişlerle, perakendecinin yüzünü güldürdü.

Tatil bahane alışveriş şahane
Turistlerin bu yılın Haziran- Eylül dönemini içeren yaz aylarında yaptığı alışverişlerden en büyük payı Ortadoğu ülkeleri alırken, Çinli ve Rus turist de perakendeye can suyu oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilere KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye'nin verilerine göre, bu dönemde Çinliler'in alışverişleri yüzde 294, Ruslar'ınki de yüzde 226 yükseldi. Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, ilk 9 ayda Türkiye'nin satışlarının yüzde 29 büyüyerek 540 milyon lira olduğunu belirterek, "Ortadoğulu turistler organize perakendenin toparlanmasına yardımcı oldu. Ruslar'ın da alışveriş payı, geçen ay Eylül 2015'e göre yüzde 5 arttı" dedi.
Etiketler:
  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar