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Sanayide arazi maliyeti inecek

Sanayide arazi maliyeti inecek
Organize sanayi, endüstri, teknoloji geliştirme, serbest bölge ve sanayi sitesi için uygun alanları belirlemek ve altyapılarını yapma konusunda harekete geçen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üretim Reform Paketi'ni ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sundu. Yapılan düzenleme ile yer seçimi süreçleri kısalacak, arazi maliyetleri azalacak, OSB'lerde 54 işgünü olan tescil süresi de 1 güne inecek.

Selçuk ADIGÜZEL
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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