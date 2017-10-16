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ın gözü akıllı telefonda

Hackerın gözü akıllı telefonda
Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, akıllı telefonların siber korsanların hedefi haline geldiğini ifade ederek, şu uyarıyı yaptı: "Zararlı yazılımlara örnek vermemiz gerekirse, 'red alert 2' cep telefonunuzdan internet bankacılığına girmek istediğinizde karşınıza bankacılık yazılımına benzeyen bir ekran çıkartıyor, şifrenizi ilk girdiğinizde bir hata mesajı ile karşılaşıyorsunuz. Bu esnada şifreniz çalınıyor."
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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