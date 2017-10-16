Esnaf işinde uzman olacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi ile mesleki yeterlilik sınavları düzenleyip başarılı olanlara belgelendirme yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Projeyle esnaf işindeuzman olacak. Kadınların yoğun olarak çalıştığı kişisel hizmetler sektöründe 14 farklıalanda standart hazırladık, bunlarının 12'sinin belgelendirme yetkisini aldık.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.