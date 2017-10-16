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işinde uzman olacak

Esnaf işinde uzman olacak
Türkiye ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi ile mesleki yeterlilik sınavları düzenleyip başarılı olanlara belgelendirme yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Projeyle esnaf işinde uzman olacak. Kadınların yoğun olarak çalıştığı kişisel hizmetler sektöründe 14 farklı alanda standart hazırladık, bunlarının 12'sinin belgelendirme yetkisini aldık.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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