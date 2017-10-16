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  2. Türkiye durmuyor

da düşüş başlıyor

Enflasyonda düşüş başlıyor
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye ekonomisinin son yıllarda dayanıklılığını defalarca ispatladığını belirterek, yaşanan birçok farklı nitelikteki şoka rağmen ekonomik büyümenin hemen hemen kesintisiz devam ettiğini dile getirdi. Önümüzdeki dönem para politikasının üzerindeki etkilerinin daha belirgin görülmeye başlayacağını söyleyen Çetinkaya, "Enflasyonun yıl sonundan itibaren kademeli olarak aşağı inmesini öngörüyoruz. Enflasyonu etkileyen unsurları yakından takip ederek sıkı para politikası duruşumuzu, enflasyon görünümü hedeflerle uyumlu oluncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz"
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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