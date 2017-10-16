Enflasyonda düşüş başlıyor

Merkez Bankası Başkanı MuratÇetinkaya, Türkiye ekonomisininson yıllarda dayanıklılığını defalarcaispatladığını belirterek, yaşanan birçokfarklı nitelikteki şoka rağmen ekonomikbüyümenin hemen hemen kesintisizdevam ettiğini dile getirdi. Önümüzdekidönem para politikasının enflasyonüzerindeki etkilerinin daha belirgingörülmeye başlayacağını söyleyenÇetinkaya, "Enflasyonun yıl sonundanitibaren kademeli olarak aşağı inmesiniöngörüyoruz. Enflasyonu etkileyenunsurları yakından takip ederek sıkıpara politikası duruşumuzu, enflasyongörünümü hedeflerle uyumlu oluncayakadar kararlılıkla sürdüreceğiz"
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