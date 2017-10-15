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Yeni Coco Chaneller Adana’da yetişiyor

Yeni Coco Chaneller Adana’da yetişiyor
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Ekonomi Bakanı , Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in de katıldığı törende konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarihe geçebilen tasarımcıların sayısının az olduğunu belirterek, "Coco Chanel'de yetimhanede büyümesine rağmen dikişteki başarısıyla öyle bir noktaya gelmişki Atatürk Türk ordusunun giysilerini ona tasarlatmış. Ordumuz artık Türklerin tasarımlarını giyiyor. Buradan da yeni Coco Chaneller yetişecek" dedi. Yarışmada, birinciliği Fatma Süleymanoğlu, ikinciliği kardeşi Süreyya Süleymanoğlu, üçüncülüğü Pelin Aykar elde etti. Birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin üçüncüye ise 9 bin lira ödül ve yurt dışı bursu verildi.


Gabrielle Bonheur Chanel

Bora ERDEM
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