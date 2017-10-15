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İstanbul’da

Vergi mükellefi İstanbul’da
Eylül itibarıyla son bir yılda sayısı yüzde 3,27 artarak 10,5 milyonu geçti, bu kişilerin 3 milyonu İstanbul'da kayıtlı bulunuyor. Vergi mükellefi sayılarında İstanbul'u 908 bin ile Ankara, 706 bin ile İzmir takip ediyor. Bu sene eylül sonu itibarıyla 121 bin 734 vergi kimlik numarası verilirken, 1995 yılından bu yana verilen numara sayısı 45,7 milyona yaklaştı.
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