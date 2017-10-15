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hesabı sil baştan

Motorlu Taşıtlar sinde yeni oranların belirlenmesiyle hesaplar değişti. Yüzde 40‘tan yüzde 25’e inmesiyle en düşük vergi miktarı 1-3 yaş arabalarda 743 lira oldu

Vergi hesabı sil baştan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığını belirtmesinin ardından Bakanlar Kurulu'nda aşağı çekilmesine karar verilen 'ye ilişkin değişiklik yapıldı. MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı; 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üzerindeki araçlar için ise yüzde 25 olarak belirlendi. Yeni oranlar üzerinden ler de hesaplar da değişti. 1-3 yaşındaki 1300 cc ve aşağısındaki araç için 646 lira olan vergi yeni artışla 743 lira olacak. 1301- 1600 cc'ye kadar olan araç için bin 35 lira olan vergi bin 293 liraya, 1601-1800 cc'ye kadar olan araç için bin 827 lira olan vergi 2 bin 283 liraya çıkacak.
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