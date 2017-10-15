Vergi hesabı sil baştan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığını belirtmesinin ardından Bakanlar Kurulu'nda aşağı çekilmesine karar verilen MTV'ye ilişkin değişiklik yapıldı. MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı; 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üzerindeki araçlar için ise yüzde 25 olarak belirlendi. Yeni oranlar üzerinden vergiler de hesaplar da değişti. 1-3 yaşındaki 1300 cc ve aşağısındaki araç için 646 lira olan vergi yeni artışla 743 lira olacak. 1301- 1600 cc'ye kadar olan araç için bin35 lira olan vergi bin 293 liraya, 1601-1800 cc'ye kadar olan araç için bin 827 lira olan vergi 2 bin 283 liraya çıkacak.
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