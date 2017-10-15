Turkcell sesi netleştirdi

Dünya'da az sayıda operatörün desteklediği Gelişmiş Ses Servisi (EVS) teknolojisi Türkiye'de ilk defa Turkcell'in üstün4.5G şebekesi üzerinden abonelere sunuluyor. Uygun telefonu olan VoLTE aboneleri artık görüşmelerinde yüz yüze konuşmaya yakın bir deneyim yaşayacak. İnsan kulağının duyabildiği frekans aralığına en yakın spektrumda iletilen ses sayesinde Turkcell aboneleri yüz yüze konuşmaya yakın bir deneyim yaşıyor.
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