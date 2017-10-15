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sesi netleştirdi

Turkcell sesi netleştirdi
Dünya'da az sayıda operatörün desteklediği Gelişmiş Ses Servisi (EVS) teknolojisi Türkiye'de ilk defa Turkcell'in üstün 4.5G şebekesi üzerinden abonelere sunuluyor. Uygun telefonu olan VoLTE aboneleri artık görüşmelerinde yüz yüze konuşmaya yakın bir deneyim yaşayacak. İnsan kulağının duyabildiği frekans aralığına en yakın spektrumda iletilen ses sayesinde aboneleri yüz yüze konuşmaya yakın bir deneyim yaşıyor.
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