Sağlıkçıya kadro açılıyor

Sağlık Bakanı Demircan, bu yıl yeni sağlıkçı alımı yapılacağını ve sayının geçen yıldan daha fazla olacağını belirtti. 9 bin personelin atandığını belirten Demircan kalanı için güvenlik soruşturmasının sürdüğünü belirtti.
Sağlık Bakanı AhmetDemircan, gelecek yılınbütçesinde bu yıla göre belli biroranda artışın ve bütçe sınırlarıiçerisinde personel alımının sözkonusu olacağını belirterek,"Personel açığımızı kapatmayayönelik geçen seneye göre dahafazla alım olacak. yakındamüjdesini vereceğiz" dedi.Demircan, yeni bütçede2017'ye göre belli bir orandaartış olacağını söyledi.Demircan, 2018'de bütçeölçeğinde çok büyük birgenişleme olmayacağının altınıçizerek, "Bütçeyi iki taraflıolarak değerlendireceğiz.Birincisi, oluşan genişlemeyi enönemli konuları öne çekerekkullanacağız, aynı zamandatasarruf da yapacağız. En sontasarruf yapılacak alan sağlıktırama yine de yapılır. Neden?Çünkü, kaynaklarımızı en iyişekilde kullanmak zorundayız."dedi. Alınması öngörülenpersonel sayısı hakkında bilgivermeyen Demircan, "Daha üçgün var, çünkü rakamı birazbüyütebiliriz." diye konuştu.
SORUŞTURMA VAR
Sağlık Bakanlığında güvenlik soruşturması tamamlanan 9 bin267 personelin atamasının yapılmasının ardından, kalan personelin soruşturmalarının sürdüğünün hatırlatılması üzerine Demircan, bu konunun OHALnedeniyle biraz uzadığınısöyledi.
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