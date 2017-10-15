Komşu tekrar yakınlaştı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın, Atina'da Yunanistan Denizcilik Bakanı Panagiotis Kouroumplis ile yaptığı görüşme sonrası Türk bayraklı yolcu gemileri ve feribotların seferlerinin devam edeceğini açıklaması, yerel yönetimler ve Yunan adalarına düzenli sefer yapan firma sahiplerince memnuniyetle karşılandı. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık'ın Yunanistan'ın Midilli Adası ve halkı için önemli bir bölge olduğunu söyledi. "Her iki taraf da sağduyulu davranarak feribotlarının Yunanistan ve Türkiye arasında seferlerinin yeniden başlaması yönünde karar aldı. Bu karar karşısında çok sevindik, mutlu olduk. Bu kararı mutlulukla karşılıyoruz. Hepimizin gözü aydın" diyen Gençer, her iki taraf ekonomisinin de bu kararla canlılığını sürdüreceğini vurguladı. Karar bölge esnafını da sevindirdi.
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