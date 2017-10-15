Asgari ücretliye AGİ desteği

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretliye 1.404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı. Net asgari ücretin yıl sonuna doğru düşmesinin önlenmesine yönelik madde de kabul edildi. Bu kapsamda asgari ücrette gelir vergisi dilimine girilmesinden dolayı düşmesinin önlenmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretlinin 1404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı.
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