 ;
Yol Durumu
  1. Turizmcilerden kış desteği talebi
  2. Enflasyonda düşüş başlıyor

Asgari ücretliye desteği

Asgari ücretliye AGİ desteği
Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretliye 1.404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi () verilmesi kararlaştırıldı. Net asgari ücretin yıl sonuna doğru düşmesinin önlenmesine yönelik madde de kabul edildi. Bu kapsamda asgari ücrette gelir vergisi dilimine girilmesinden dolayı düşmesinin önlenmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretlinin 1404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar