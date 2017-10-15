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1 milyon liralık sürücüsüz

1 milyon liralık sürücüsüz traktör
Bursa Fuarı bu yıl milyonluk lere ev sahipliği yapıyor. Fuarda teşhir edilen devasa traktörler büyüklükleri kadar fiyatlarıyla da ilgi görüyor. Fuarda sergilenen bir traktör ise 1 milyon liralık fiyatı ile alıcısını bekliyor. Traktör firmasının yetkilisi Mustafa Aygem, "300 beygir gücündeki traktörümüzün fiyatı 1 milyon lirayı geçiyor. Ayrıca uydu takip sistemiyle sürücüsüz olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu traktörü büyük çiftlik sahipleri alıyor. Yılda bu traktörlerden 8-10 tane satıyoruz" dedi.
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