1 milyon liralık sürücüsüz traktör

Bursa Tarım Fuarı bu yıl milyonluk traktörlere ev sahipliği yapıyor. Fuarda teşhir edilen devasa traktörler büyüklükleri kadar fiyatlarıyla da ilgi görüyor. Fuarda sergilenen bir traktör ise 1 milyonliralık fiyatı ile alıcısını bekliyor. Traktör firmasının yetkilisi MustafaAygem, "300 beygir gücündeki traktörümüzün fiyatı 1 milyon lirayı geçiyor. Ayrıca uydu takip sistemiyle sürücüsüz olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu traktörü büyük çiftlik sahipleri alıyor. Yılda bu traktörlerden 8-10 tane satıyoruz" dedi.
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