Ürünlerin % 32’si sağlıksız çıktı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, ülke çapında 1 Ocak'tan bu yana yapılan denetimlerde toplam 78 bin 383 sanayiürününün denetlendiği ve bunlardan 25 bin 303'ünün (yüzde 32) uygunsuz bulunduğu bildirildi. Açıklamada, "Düzeltici faaliyetler kapsamında 4 bin 93 üründeki uygunsuzluğun giderilmesi için süre verildi. Uygunsuzluklara ilişkin toplam 7 milyon736 bin 52 lira para cezası uygulandı. Güvensiz bulunan 100 farklı marka ve model ürün hakkında idari yaptırım kararı alınarak toplatılması sağlandı. Toplatma kararı alınan 100 üründen 7'si basınçlı ekipmanlar, 35'i elektrikli ekipmanlar, 14'ü enerji verimliliği, 21'i gaz yakan cihazlar, 3'ü makineler, 20'si otomotiv ürün grubuna aittir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.