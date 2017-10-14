Turizm için seferberlik

Bu yıl Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında rekor kırılırken, önümüzdeki yıl da yeni rekorlara imza atmak için düğmeye basıldı. Önümüzdeki yılın yeni turizm stratejileri belirlendi. Türkiye, önümüzdeki yıl turizmde Rusya ve Çin'e açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, geleneksel pazarların dışında Uzakdoğu'ya da açılmak için tanıtım faaliyetleri yürütüyor. Önümüzdeki yıl Çin'de 'Türkiye yılı' kabul edilirken; Bakanlık özellikle zengin orta sınıfın ilgisini Türkiye'ye çekmek için gözünü Çin'e dikti. Bu kapsamda 2018'de Çin'de yaklaşık 50kültürel etkinlik düzenleyecek olan Bakanlık, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'yla ilgili de çalışmalarını da hızlandırdı. Öte yandan Bakanlık, Mart 2018'de Moskova'da Türkiye fuarı düzenleyecek. Fuarda geleneksel Türk musikisi, halk oyunları, ebru, kaligrafi ve cam üfleme sanatı gibi etkinlikler yapılacak.
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