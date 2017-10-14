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’den kargo indirimi geldi

PTT’den kargo indirimi geldi
PTT AŞ, 16-20 Ekim'de postaya verilecek yurt içi varışlı posta kargosu ve APS kurye gönderilerinin ücretlerinde yüzde 25 indirim yaptı. AŞ'den yapılan açıklamaya göre; şirket, özel gün ve haftalarda düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha ekledi. 23 Ekim 1840'te kurulan ve Posta Nezareti ile temelleri atılan PTT AŞ, 177'nci yıl kutlamaları çerçevesinde kargo müşterileri için özel indirime gitti. Şirket, 23 Ekim 2017'deki kuruluş yıldönümünden önceki 5 iş günü içinde (16-20 Ekim) postaya verilecek yurt içi varışlı posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.
Etiketler:
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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