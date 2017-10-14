Makyol Santral’de 60 ay 0 faiz fırsatı

Dünyanın en büyük 250 taahhüt şirketi arasında yer alan, yurt içinde ve yurt dışına çok sayıda projeye imza atan Makyol, konut işine iyice ısındı. Daha önce Beylikdüzü'nde Makyol Yaşam projesini hayata geçiren şirket, ikinci projesini tanıttı. Bahçeşehir Esenyurt'taki Makyol'a ait 16 bin 900 metrekarelik arsa üzerinde 5 blokta 407 daire ve 84 ticari üniteden oluşan Makyol Santral'de büyüklükleri 64 metrekare ile 182 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 daire seçenekleri mevcut. Projede metrekare fiyatları 4 bin 874 liradan, konut fiyatları 319 bin liradan başlıyor. 48 aya kadar şirket tarafından faizsiz olarak taksitlendirilen daireler için 60 aya kadar yine sıfır faizle banka kredisi kullanmak mümkün. Peşin ödemelerde lansmana özel yüzde 12 indirim uygulanan daireler için daha uzun vadelerde avantajlı banka kredisi seçenekleri de sunuluyor.



2019'UN BAŞINDA TESLİM

Makyol Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Genel Müdürü Gürler Ünlü, Makyol Santral'in merkezi konumu, özgün tasarımı, ulaşım olanakları ve yeni nesil sosyal tesisi Connect ile rakiplerinden ayrışacağını belirterek, yatırım değeri yüksek bir proje hayata geçirdiklerini söyledi. Bölgede kısa süre önce bin 600-bin 700 lira civarında olan konut metrekare fiyatlarının 4 bin-4 bin 500 liraya kadar çıktığını ifade eden Ünlü, "Bu rakamların daha da artacağını düşünüyoruz" dedi. Ünlü, projenin yatırım maliyetinin 200 milyon lira olduğunu dile getirdi. Metro, TEM, 3. Havalimanı gibi ulaşım ağlarına yakın olan Makyol Santral'in butik bir yaşam merkezi olacağını anlatan Ünlü, projenin 2019'un ilk çeyreğinde teslim edileceğini açıkladı. Gürler Ünlü, yaklaşık 500 bin metrekarenin üzerinde bir arsa stoğuna sahip olduklarını, Göksu, Haramidere ve Büyükçekmece Tayakadın arsaları için çalışma sürdürdüklerini kaydetti.



​YENİ NESİL SOSYAL TESİS CONNECT

Makyol Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Genel Müdürü Gürler Ünlü, Makyol Santral'in Connect adı verilen sosyal tesisinin, bir sosyal kulüp formatında tasarlandığını söyledi. Londra merkezli I AM firması tarafından tasarlanan Connect'in çok sayıda farklı fonksiyonu bir arada sunacağını anlatan Ünlü, "Sosyal kulüp deneyimini yerüstüne taşıyacak olan Connect, kullanıcılarına barbekü alanlarından, cep sinemasına, özel tasarlanmış etkinlik alanları ve sakin çalışma alanlarına kadar farklı imkanlar sunacak" dedi.



YAVUZ KARAMAN