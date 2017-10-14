Emlak Konut’tan arsa ihalesi

Emlak Konut GYO, Ankara'nın Çankaya ilçesi Oran bölgesinde yer alan arsasını 9 Kasım'da arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle ihale edecek. Toplam 20 bin 854 metrekarelik büyüklüğe sahip olan arsanın, 4 bin 554 metrekare ve 6 bin 366 metrekarelik iki kısmı gelişme konut alanı, 4 bin 599 metrekarelik kısmı ticaret+konut alanı, bin 681 metrekarelik kısmı cami alanı ve 3 bin 652 metrekarelik kısmı park alanı olarak planlandı. Arsada toplam 25 bin 580 metrekarelik inşaat izni bulunuyor. Turan Güneş Bulvarı ve Gazi Üniversitesi Kampüsü'ne yakın konumuyla dikkat çeken Oran arsası Mühye Mahallesi'nde yer alıyor.