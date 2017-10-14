BDDK’dan Turkcell Finansman’a izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Turkcell Özel Finansman AŞ unvanlı bir finansman şirketinin kurulmasına izin verdi. Kurum, Turktell Bilişim Servisleri AŞ, Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri AŞ, Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme AŞ, Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ve Superonline İletişim Hizmetleri AŞ tarafından 'Turkcell Özel Finansman AŞ' unvanlı bir finansman şirketinin kuruluşuna izin verdiğini bildirdi. BDDK, ayrıca Merrill Lynch Yatırım Bank'daki hisse devrine de izin verdi.