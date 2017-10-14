Babacan Port Royal’de taksitler 2019’da başlıyor

Babacan Holding'inAtatürk Havalimanı'nın tamkarşısında inşa ettiği BabacanPort Royal'de lansman fırsatlarıdevam ediyor. Ekim ayınınsonuna kadar projeden 239 binTL'den başlayan fiyatlarla konutsahibi olmak mümkün.5 blokta 814 daire ve 37ticari üniteden oluşan BabacanPort Royal'de büyüklükleri37 ile 212 metrekare arasındadeğişen stüdyo, 1+1, 2+1 ve3+1 daire seçenekleri yer alıyor.Eylül 2019'da teslim edilecekolan daireler için yüzde 5 peşinatödeyenler, taksitlerini Ocak2019'a erteleyebiliyor.Bin metrekarelik kapalı alanı,sosyal donatılar için ayrılanBabacan Port Royal'de, fitness,sauna, kapalı yüzme havuzu,hamam, masaj odası, play stationodası, sinema odası, dinlenmeodası, oyun odası ile yürüyüş,dinlenme, eğlenme alanları ve süshavuzları yer alıyor. Metroya sıfırkonumuyla öne çıkan proje, E-5'e1 dakika ve İDO'ya 10 dakikamesafede bulunuyor.
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