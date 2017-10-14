Babacan Port Royal’de taksitler 2019’da başlıyor

Babacan Holding'in Atatürk Havalimanı'nın tam karşısında inşa ettiği Babacan Port Royal'de lansman fırsatları devam ediyor. Ekim ayının sonuna kadar projeden 239 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut sahibi olmak mümkün. 5 blokta 814 daire ve 37 ticari üniteden oluşan Babacan Port Royal'de büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. Eylül 2019'da teslim edilecek olan daireler için yüzde 5 peşinat ödeyenler, taksitlerini Ocak 2019'a erteleyebiliyor. Bin metrekarelik kapalı alanı, sosyal donatılar için ayrılan Babacan Port Royal'de, fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası ile yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları yer alıyor. Metroya sıfır konumuyla öne çıkan proje, E-5'e 1 dakika ve İDO'ya 10 dakika mesafede bulunuyor.