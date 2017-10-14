Asgari ücret düşmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle çalışanların vergi dilimine girmesi konusuyla ilgili, "Telafi etmek için biz çalışmamızı yapmıştık. Bununla ilgili yasal düzenlememiz de Meclis'te" dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın asgari ücret tespit edildiği zaman yıl başında "Asgari ücretli kardeşlerimiz, Ocak'ta ne alıyorlarsa Aralık'ta da bu ücreti almaya devam edecekler" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Sarıeroğlu, bugüne kadar AK Parti olarak verdikleri bütün sözlerin arkasında dimdik durduklarını ifadesini kullandı. İşçinin, işverenin çiftçinin, esnafın, tüm kesimlerin hakkı ve hukuku konusunda hassasiyetle çalıştıklarına işaret eden Sarıeroğlu, "Bu konu, 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu ve gereği şu anda yapılmıştır. Endişeye, tereddüte, sıkıntıya gerek yok" diye konuştu. TBMM Genel Kurulu'nda, net asgari ücretin yılsonuna doğru düşmesinin önlenmesi için; Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretlinin bin 404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı.