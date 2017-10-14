Asgari ücret düşmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıJülide Sarıeroğlu, asgari ücretle çalışanlarınvergi dilimine girmesi konusuyla ilgili, "Telafietmek için biz çalışmamızı yapmıştık. Bununlailgili yasal düzenlememiz de Meclis'te"dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın asgariücret tespit edildiği zaman yıl başında"Asgari ücretli kardeşlerimiz, Ocak'ta nealıyorlarsa Aralık'ta da bu ücreti almayadevam edecekler" şeklinde açıklama yaptığınıhatırlatan Sarıeroğlu, bugüne kadar AK Partiolarak verdikleri bütün sözlerin arkasındadimdik durduklarını ifadesini kullandı. İşçinin,işverenin çiftçinin, esnafın, tüm kesimlerinhakkı ve hukuku konusunda hassasiyetleçalıştıklarına işaret eden Sarıeroğlu, "Bukonu, 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konuve gereği şu anda yapılmıştır. Endişeye,tereddüte, sıkıntıya gerek yok" diye konuştu.TBMM Genel Kurulu'nda, net asgari ücretinyılsonuna doğru düşmesinin önlenmesi için;Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkinolarak asgari ücretlinin bin 404 lirasına ilaveolarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesikararlaştırıldı.
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