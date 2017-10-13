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’tan anında işlem farkı

Türkiye Finans’tan anında işlem farkı
Türkiye Finans, döviz ve kıymetli maden işlemlerinin rahat şekilde yapılmasına imkan veren platformu TFX Target'in mobil versiyonunu geliştirdi. TFX TARGET ile akıllı telefonlardan hafta içi 5 gün 24 saat boyunca dünyadaki döviz ve kıymetli maden emtia piyasaları eş zamanlı izlenebiliyor ve 34 farklı kurdan anında işlem yapılabiliyor. TFX TARGET aynı zamanda değerli madenlerde gram üzerinden işlem yapmaya olanak sağlıyor. Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, "Platformu kullanan müşterilerimizin sayısını 4 yıl içinde 800'den 30 bine yükselttik. 2017 sonunda hedefimiz 40 binler" dedi.
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