Kamyonu fişe taktı

Elektrikli otomobillerden sonra şimdi de firmalar elektrikli kamyon ve otobüs üretimi için kolları sıvadı. Tesla'nın önümüzdeki ay lansmanını yapacağı elektrikli kamyonun öncesinde Volkswagen, 1.7 milyardolarlık bir yatırım planı açıkladı. Volkswagen kamyon bölümünün direktörü AndreasRenschler, elektrikli kamyon ve otobüs üretimi için 2022'ye kadar 1.7 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını, söz konusu yatırımın aynı zamanda otonom sürüş teknikleri ve bulut bazlı sistemleri de kapsadığını belirtti. Volkswagen'in üreteceği elektrikli kamyonun 2019 sonuna doğru yollarda olması bekleniyor.
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