İşçinin tazminatına arabulucu çözümü

TBMM Genel Kurulu'nda, iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın 16 maddelik birinci bölümü kabul edildi. Buna göre; işçi, tazminat ve ücret; işveren de alacak ve tazminat davaları açmadan önce arabulucuya başvuracak. Arabulucuya başvurulmadan dava açılırsa, herhangi bir işlem yapılmaksızın dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecek. İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle ara bulucuya başvurmak zorunda olacak. Arabulucu çözüm bulamaz ise 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecek.

