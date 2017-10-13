İkinci el otomobil düşüşe geçti

Sıfır araçlara talep yıl sonuna doğru hızla artarken, bu durum ikinci el araçların fiyatlarının düşmesine yol açıyor. İkinci el araç satışı hizmeti sunan internet sitelerindeki fiyatlara bakıldığında, yılın ilk aylarlarında 40-60 bin lira civarında satılan, ekonomik sınıf olarak değerlendirilen ve motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasındaki 2015 model bir aracın fiyatı yıl sonuna doğru 36-54 bin liraya geriliyor. Bu dönemde aynı model orta-üst sınıf olarak nitelendirilen araçlardaki fiyat düşüşü ise ortalama 10 bin liraya kadar çıkabiliyor.