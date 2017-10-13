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ye yüzde 4 ek ödeme

Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur leri her ay maaşlarının yüzde 4-5’i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödeme net maaşa ekleniyor. Maaş arttıkça ek ödeme de yükseliyor.

Emekliye yüzde 4 ek ödeme
Yaklaşık 12 milyon emekli vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Ek ödeme tutarı maaşa göre belirleniyor ve net maaşa eklenerek her ay ödeniyor. Maaş arttıkça ek ödeme de yükseliyor. Geçmişteki vergi iadesi sisteminin yerine getirilen ek ödemede tutar, ye ödenen maaş üzerinden belirleniyor. Ek ödemeler düşük maaşlı emekliler için yüzde 5, diğerleri için ise yüzde 4 oranında belirleniyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Buna göre 900 liranın altındaki maaşlara, net aylığın yüzde 5'i oranında ek ödeme yapılıyor. Daha yukarıdaki ücretlerde ise ek ödeme oranı yüzde 4. Ek ödeme maaş üzerinden belirlendiğinden, net aylık yükseldikçe ek ödeme de artıyor. Ocak'ta tüm emekliler alacak. Ek ödeme de, zamlanan maaş üzerinden hesaplandığından Ocak ayında yükselecek.

HESAP NASIL YAPILIYOR?
Bir örnek vermek gerekirse;

Halen net maaşı 3 bin lira olan emekli, bu maaşının yüzde 4'ü oranında yani 120 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline ayda 3 bin 120 lira geçiyor.
Yani emeklinin eline geçen 3 bin 120 liranın 3 bin lirası net maaş, 120 lirası da ek ödeme.
Eğer Ocak zammı yüzde 5 olursa, emeklinin maaşı 3 bin 150 lira olacak.
3 bin 150 lira üzerinden yüzde 4'lük ek ödeme hesaplanacak. Bu da 126 lira olacak.
Emeklinin eline Ocak'ta net maaş ve ek ödeme olarak 3 bin 276 lira geçecek.

KAFALAR KARIŞMASIN
EMEKLİLER pek çoğu bankaya yatan yı maaşları olarak biliyor. Bu nedenle de ek ödeme konusunda kafa karışıyor. Oysa bankaya yatan ödemenin içerisinde hem net maaş hem de ek ödeme bulunuyor. Bunu öğrenmek de çok kolay. E-devlet şifresiyle hesaba girildiğinde maaş bilgisi bölümünde bordro benzeri bir sistemle karşılaşılıyor. Burada emeklinin net maaşı ve ek ödemesi ayrı ayrı gösteriliyor.

İŞTE MAAŞ HESABI
Net maaş = 3.000 TL
Ek ödeme = 3.000 x % 4 : 120 TL
Bankaya yatan = 3.000 + 120 = 3.120 TL
OCAK ZAMMI YÜZDE 5 OLURSA
Net maaş 3.000 + % 5 zam = 3.150 TL
Ek ödeme: 3.150 x % 4 = 126 TL
Bankaya yatan: 3.150 + 126 = 3.276 TL
Net maaş zammı = 150 TL
Ek ödeme zammı = 6 TL
Toplam artış = 156 TL
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