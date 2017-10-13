Emekliye yüzde 4 ek ödeme

HESAP NASIL YAPILIYOR?
Bir örnek vermek gerekirse;
Halen net maaşı 3 bin lira olan emekli, bu maaşının yüzde 4'ü oranında yani 120 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline ayda 3 bin 120 lira geçiyor.
Yani emeklinin eline geçen 3 bin 120 liranın 3 bin lirası net maaş, 120 lirası da ek ödeme.
Eğer Ocak zammı yüzde 5 olursa, emeklinin maaşı 3 bin 150 lira olacak.
3 bin 150 lira üzerinden yüzde 4'lük ek ödeme hesaplanacak. Bu da 126 lira olacak.
Emeklinin eline Ocak'ta net maaş ve ek ödeme olarak 3 bin 276 lira geçecek.
KAFALAR KARIŞMASIN
EMEKLİLER pek çoğu bankaya yatan parayı maaşları olarak biliyor. Bu nedenle de ek ödeme konusunda kafa karışıyor. Oysa bankaya yatan ödemenin içerisinde hem net maaş hem de ek ödeme bulunuyor. Bunu öğrenmek de çok kolay. E-devlet şifresiyle hesaba girildiğinde maaş bilgisi bölümünde bordro benzeri bir sistemle karşılaşılıyor. Burada emeklinin net maaşı ve ek ödemesi ayrı ayrı gösteriliyor.
İŞTE MAAŞ HESABI
Net maaş = 3.000 TL
Ek ödeme = 3.000 x % 4 : 120 TL
Bankaya yatan = 3.000 + 120 = 3.120 TL
OCAK ZAMMI YÜZDE 5 OLURSA
Net maaş 3.000 + % 5 zam = 3.150 TL
Ek ödeme: 3.150 x % 4 = 126 TL
Bankaya yatan: 3.150 + 126 = 3.276 TL
Net maaş zammı = 150 TL
Ek ödeme zammı = 6 TL
Toplam artış = 156 TL
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