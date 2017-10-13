Ağaç sektöründen ihracat rekoru

Ağaç işleme Makine ve Yan Sanayileri Fuarı, yarın İstanbul'da kapılarını açacak. 18 Ekim'e kadar sürecek fuarın ana temasının ihracat olacağını söyleyen Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Erol, "Sektör olarak bu yıl ihracatta yüzde 30'luk bir artış yaşıyoruz, rekor kırdık. İthalatta da düşüş yaşanıyor. Yıl sonunda ihracatın ithalatı ikiye katlamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.