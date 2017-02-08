‘Dolar 3 TL’ ye düşebilir’

, referandum sonrasındapolitik istikrarın devametmesi durumunda dolar/TL'nin 3seviyelerine doğru gerileyebileceğinibelirtti. Küresel ortamın TL içindestekleyici olduğunu ifade eden Ash,olarak nitelendirilebilecek sıkılaşmapolitikasıyla zaman kazandığını söyledi.TL'nin kısa vadede gelecek haftalardadeğer kazanabileceğini ancak daha sonradeğer kaybı görülebileceğini belirtenAsh, "Referandum sonrası piyasa yanlısıbir sonuç olursa TL tekrar güçlenebilir"dedi.de dolar/TL'nin3.59 seviyesinin altına gelmesi durumundaönce 3.50, sonra da 3.39'a gerileyeceğiöngörüsünde bulundu.