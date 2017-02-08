‘Dolar 3 TL’ ye düşebilir’

Bluebay Varlık Yönetimi'nin Kıdemli Ülke Stratejisti Timothy Ash
, referandum sonrasında
politik istikrarın devam
etmesi durumunda dolar/TL'nin 3
seviyelerine doğru gerileyebileceğini
belirtti. Küresel ortamın TL için
destekleyici olduğunu ifade eden Ash, Merkez Bankası'nın 'dinamik'
olarak nitelendirilebilecek sıkılaşma
politikasıyla zaman kazandığını söyledi.
TL'nin kısa vadede gelecek haftalarda
değer kazanabileceğini ancak daha sonra
değer kaybı görülebileceğini belirten
Ash, "Referandum sonrası piyasa yanlısı
bir sonuç olursa TL tekrar güçlenebilir"
dedi. Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys
de dolar/TL'nin
3.59 seviyesinin altına gelmesi durumunda
önce 3.50, sonra da 3.39'a gerileyeceği
öngörüsünde bulundu.