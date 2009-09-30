SABAH-NYT işbirliğine kutlama

SON DAKİKA
SABAH'ın The New York Times International Weekly (NYT) ile işbirliği, Çırağan Sarayı'nda görkemli bir kutlamayla tanıtıldı.

İş, medya ve siyaset dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı tanıtım toplantısının sonunda, bir de pasta kesildi.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÇalıkÇalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÇalıkPasta kesimine; Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Edward Whitfield ve eşi Connie Whitfield, New York Times İş Geliştirme Direktörü Josephine Schmidth, SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak da katıldı. Gecenin sonunda Sertab Erener konser verdi.

New York Times'ın ilk sayısı 4 Ekim Pazar günü SABAH'la birlikte verilecek.

