Yurt dışı eğitim talebi tarihi zirvede

Yurt dışında eğitim almak her öğrencinin hayallerini süslüyor. Dünya sıralamasında ilk 100'de olan, en prestijli ve saygın üniversitelerde; Amerika'da Harvard'da, İngiltere'de Oxford'da, Hollanda'da VU Amsterdam'da, Belçika'da KU Leuven'de, Almanya'da TU Munich'te, İtalya'da University of Bologna'da, Litvanya'da Vilnius Üniversitesi'nde diploma almak kariyerleri için birer dönüm noktası olacaktır. Fakat üniversitelere başvuru sürecinin karmaşıklığı, bilinmeyen bir ülkede yeni bir hayat kurma stresi, okul başvurularında ret oranı, vize sürecinin zorluğu, oturum almanın karmaşıklığı, burs başvurularının nereye verileceği, yurt veya ev bulmanın stresi, güvenilir bir yurt dışı eğitim danışmanlığı şirketi bulmak öğrenciler ve veliler için büyük birer engel olarak karşılarında durmakta. Bu sorular için ise yurt dışı eğitim danışmanlığında Unidanışmanlık - Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı yeni bir sayfa açıyor. Sizler için bu soruları Unidanışmanlık - Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı'nın kurucusu Oğuzhan Bahadır ARI cevaplıyor.



YURT DIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞINDA YENİ LİDER: UNİDANIŞMANLIK

Yurt dışı eğitim danışmanlığı sektöründe Unidanışmanlık yenilikçi ve farklı bir yol izliyor. Tüm danışmanlarının halihazırda Avrupa'da eğitim almakta olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri olduğunu belirten ARI, danışmanlık konusunda en tecrübeli ve en ilgili kadronun kendilerinde olduğunu ifade ederek süreci şu şekilde özetliyor: "Tüm danışmanlarımız halihazırda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin en prestijli üniversitelerinde eğitim almakta. Bugün bir öğrenci bize ulaştığında, eğitim almak istediği ülke kapsamında halihazırda o ülkede ve o üniversitede eğitim alan, okul başvurusundan tutun yurt bulmaya, vize sürecinden oturum kartını almaya kadar tüm süreci avucunun içi gibi bilen ve en önemlisi öğrenciyi kendi edinmiş olduğu tecrübeleri ile doğru bir şekilde yönlendirebilecek güvenilir bir danışmanın gözetiminde yurt dışında eğitim hayatına emin adımlara çıkabiliyor." Sektörde danışmanlık konusunda yeterli bilgi sahibi olmadan kendisini uzman olarak gösteren çok sayıda firma olduğunu belirten ARI, Unidanışmanlık ve diğer şirketlerin farkını şu şekilde özetledi: "Herhangi bir yurt dışı eğitim danışmanlığı firmasında kendilerini uzman olarak adlandıran fakat süreci yalnızca herkesin ulaşabileceği internet sitelerinden öğrenen çok kişi bulunmakta. Yurt dışında eğitim almış bir uzmandan danışmanlık almayı bırakın, belki pasaportu dahi olmayan kimseler hiç görmemiş oldukları ülkeler hakkında uzman danışman olduklarını iddia ediyorlar. Bizimle iletişime geçip başka firmalardan mağdur olduklarını belirten çok velimiz var. Bu tarz sorunlarla karşılaşmamak için 'iş bilenin, kılıç kuşananındır' sözünü atalarımız söylemiş. Bugün otuza yakın akademik danışman kadromuz ile Avrupa'nın en prestijli üniversitelerine bir yılda 100'den fazla öğrenci yerleştirdik."











UNİDANIŞMANLIK AVRUPA BİRLİĞİ ONAYLI TEK ŞİRKET

Temmuz 2024 tarihi itibari ile, Unidanışmanlık - Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Avrupa Birliği Şeffaflık Sicilini başarıyla geçerek Avrupa Birliği tarafından tanındı ve Avrupa Parlementosuna akredite oldu. Yurt dışı eğitim danışmanlığı sektöründe Avrupa Parlementosuna akredite tek kurum olma özelliğini taşıyan Unidanışmanlık, aynı zamanda Parlemento'da Avrupa Birliği'nde eğitim, medya, kültür ve iletişim gibi konularda fikir belirtme hakkına sahip.







AVRUPA'NIN KALBİNDE: BRÜKSEL OFİSİ

Belçika merkezli bir şirket olması sayesinde Unidanışmanlık, Avrupa'nın kalbi ve başkenti Brüksel'de ofise sahip olmanın avantajlarını da kullanmakta. Avrupa merkezli bir şirket olmanın artıları arasında, Avrupa üniversiteleri ile daha hızlı ve daha samimi bir iletişim kurmak, öğrencilerin yurt ve ev bulma sorunlarına birebir ve yüzyüze çözümler üretmek ve öğrencileri eğitim kariyerleri için daha doğru bilgilendirebilmek geliyor. Belçika'daki ofisi Brüksel Havalimanı'na 5 dakika mesafede olan Unidanışmanlık'ın, aynı zamanda Kocaeli/ Gebze'de Bilişim Vadisinde de ofisleri bulunmakta.







UNİDANIŞMANLIK'IN KURULUŞ HİKAYESİ

Unidanışmanlık, geçtiğimiz yıllarda Oğuzhan Bahadır ARI tarafından Belçika'da resmi olarak kurulmuş bir yurt dışı eğitim danışmanlığı şirketidir. Kendisi dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan KU Leuven'de lisans eğitimini tamamlamak üzere olan başarılı genç girişimci, aynı zamanda lise eğitimini Türkiye'nin sayılı liseleri arasında yer alan Gazi Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Belçika'da KU Leuven'den kabul alıp buraya yerleştiğini belirtiyor. ARI, şirketin kuruluş hikayesini şu şekilde özetliyor: "Ankara'da lise hayatımı tamamladıktan sonra lisans eğitimimde üniversite sıralamalarına çok dikkat ederek tercih yapmak istiyordum. Türkiye'de dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversite olmaması beni yurt dışında tercih yapmaya yönlendirdi. KU Leuven'den kabul alıp Belçika'ya yerleştikten sonra, benimle beraber çoğu öğrencinin de danışmanlık şirketlerinin çoğu konuda yetersizliğinden ve ilgisizliğinden yakındığını gördüm. Daha sonrasında ısrarla gelen talepler doğrultusunda böyle bir girişimde bulunduk. Aynı zamanda 2022 yılında üniversitemizde bir Türk Derneği kurulmasının adımlarını attık. Bu sayede öğrencileri yalnızca okullara yerleştirip bilmedikleri bir ülkede tek başlarına bırakmıyor, aynı zamanda eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında oluyoruz. Bugün KÜLTÜR - KU Leuven Türk Öğrenci Derneği, 1425 yılında kurulan Belçika'nın en prestijli üniversitesi KU Leuven'in resmi olarak tanıdığı, 20'ye yakın etkinliği ile Türk öğrencileri evinde hissettiren ve uluslararası öğrencilere Türk kültürünü tanıtan bir dernek olarak faaliyetlerine devam etmekte ve basında adından sıkça söz ettirmekte."





"2025-2026 EĞİTİM YILINDA HEDEF 500 ÖĞRENCİ"

Unidanışmanlık Pazarlama ve Strateji sorumlusu Semih Cırık, 2024-2025 yılı için 100'den fazla öğrenci yerleştirdiklerini, uzman akademik danışman sayısını artırarak Avrupa'dan kabul alacakları öğrenci sayısını ilk etapta 250'ye, ikinci etapta ise 500'e çıkarma hedefi olduklarını belirtti.