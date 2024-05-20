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YÖK'ten jet tatil takvimi; 'Üniversiteler ne zaman kapanacak?' sorusu netleşti! Hazırlık, Ön lisans 1,2,3,4,5,6. sınıf öğrencileri...

2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversiteler, yoğun ders temposuyla öğrencileri ve akademisyenleri meşgul ediyor. 2. dönemin sonuna doğru yaklaşırken, özellikle final sınavlarının tarihleri merakla bekleniyor. Peki, üniversiteler ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler..

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 14:24 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 14:24
YÖK’ten jet tatil takvimi; ’Üniversiteler ne zaman kapanacak?’ sorusu netleşti! Hazırlık, Ön lisans 1,2,3,4,5,6. sınıf öğrencileri...

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Öğrenciler, sınavlar öncesinde ders notlarını gözden geçirirken, aynı zamanda yaz tatili için de planlarını yapmaya başlıyorlar. Final sınavlarının sona ermesiyle birlikte, öğrenciler kendilerine daha fazla zaman ayırabilecekleri yaz tatiline kavuşacaklar.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce Üniversite öğrencisi, mayıs ayının sonundan itibaren tatile girecek.

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

Bu konuda daha net bilgiler almak için, öğrencilerin bağlı bulunduğu üniversitenin güncel akademik takviminden yararlanması gerekiyor.

Üniversitelere Yapay Zeka Temelli Yeni Programlar Açılacak! YÖK Başkanı Listeyi Duyurdu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleşen "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri Toplantısı", üniversite camiasında büyük yankı uyandırdı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın da katıldığı toplantıda, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında yeni program ve bölümlerin açılacağı müjdesi verildi. İşte detaylar:

Stratejik Bir Adım: Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklamalarına göre, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarının Türkiye için son derece stratejik olduğu vurgulandı. Dijital teknolojilerde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, bu alanlarda nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı arttırıyor.

Yeni Programlar: Önemli Bir Adım

Toplamda 21'i lisans, 50'si ön lisans olmak üzere 71 yeni program açılacak. Özvar, bu programların istihdam odaklı olduğunu ve YÖK'ün gelecek vizyonunun bir yansıması olduğunu belirtti. Özellikle işlevini yitiren programların sistem dışına çekilerek, yerlerine yeni ve ihtiyaç duyulan programların açılacağı ifade edildi.

Bazı Derslerin Merkezi Verilmesi

Yeni bir model üzerinde çalışan YÖK, bazı derslerin kapasitesi daha yüksek üniversiteler tarafından merkezi olarak verilmesini planlıyor. Bu sayede üniversiteler arasındaki birikim ve deneyim paylaşımının artması hedefleniyor.

Özel Sektör İşbirliği ve İstihdam Önceliği

Yapılan açıklamalarda, yeni açılacak programların belirlenmesinde özel sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığına vurgu yapıldı. Özvar, üniversite çağına gelen gençlerin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Öne Çıkıyor

Özellikle Siber Güvenlik Mühendisliği programının yükseköğretim sistemi için yeni bir açılım olacağı belirtiliyor. Bu programların yanı sıra yapay zeka temelli programların da önemli bir yer tutacağı vurgulanıyor.

Yeni Programlar ve Üniversiteler: İşte Açılacak Programlar

Yeni lisans ve ön lisans programlarının açılacağı üniversiteler ve programlar şu şekilde:

  • Ön Yüz ve Arka Yüz Yazılım Geliştirme, Büyük Veri Analitiği, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri gibi programlar, farklı üniversitelerde açılacak.

  • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği, Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zeka gibi programlar, çeşitli üniversitelerin listesinde yer alıyor.

Yapay zeka temelli bu yeni programlar, hem öğrencilere yeni fırsatlar sunacak hem de Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılarda bulunacak. YÖK'ün bu adımı, üniversitelerin ve öğrencilerin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasını hedefliyor.

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