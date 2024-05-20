YÖK’ten jet tatil takvimi; ’Üniversiteler ne zaman kapanacak?’ sorusu netleşti! Hazırlık, Ön lisans 1,2,3,4,5,6. sınıf öğrencileri...

Stratejik Bir Adım: Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklamalarına göre, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarının Türkiye için son derece stratejik olduğu vurgulandı. Dijital teknolojilerde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, bu alanlarda nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı arttırıyor.

Yeni Programlar: Önemli Bir Adım

Toplamda 21'i lisans, 50'si ön lisans olmak üzere 71 yeni program açılacak. Özvar, bu programların istihdam odaklı olduğunu ve YÖK'ün gelecek vizyonunun bir yansıması olduğunu belirtti. Özellikle işlevini yitiren programların sistem dışına çekilerek, yerlerine yeni ve ihtiyaç duyulan programların açılacağı ifade edildi.