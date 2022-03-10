Tüm yurdu saran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde tedbirler alındı. Bu kapsamda okullar, kreşler, kurslardaki eğitimlere ara verildi. Motorlu taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı, memur ve işçilere idari izin verildi. Gözler hafta sonu gerçekleştirilecek ÖSYM sınavlarında. Peki YÖKDİL/1 sınavı ertelendi mi, ertelenecek mi? 13 Mart'taki YÖKDİL sınavı iptal mi oldu? Yanıtları haberimizde...
YÖKDİL/1 SINAVI ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?
ÖSYM 2022 sınav takvimini yayımladı. Takvime göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) 13 Mart'ta uygulanacak. Binlerce adayın bir süredir beklediği sınav Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Ancak kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilince adaylar sınavların da ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmalara koyuldu.
13 MART PAZAR YÖKDİL SINAVI İPTAL Mİ OLDU?
ÖSYM'den YÖKDİL sınavının, kar yağışı sebebiyle iptal edildiğine ya da ertelendiğine yönelik herhangi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz.
YÖKDİL KAÇ SORU, KAÇ SAAT?
YÖKDİL/1 sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek.İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav hakkında tüm bilgiler için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.