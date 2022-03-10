Tüm yurdu saran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde tedbirler alındı. Bu kapsamda okullar, kreşler, kurslardaki eğitimlere ara verildi. Motorlu taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı, memur ve işçilere idari izin verildi. Gözler hafta sonu gerçekleştirilecek ÖSYM sınavlarında. Peki YÖKDİL/1 sınavı ertelendi mi, ertelenecek mi? 13 Mart'taki YÖKDİL sınavı iptal mi oldu? Yanıtları haberimizde...