YÖKDİL soru ve cevapları PDF indir! YÖKDİL/1 2023 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan YÖKDİL/1 sınavı 26 Mart 2023 Pazar günü Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlendi. Peki YÖKDİL/1 2023 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?