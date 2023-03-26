Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 26.03.2023 09:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2023 09:32
    ABONE OL

    YÖKDİL soru ve cevapları PDF indir! YÖKDİL/1 2023 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi!

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) soru kitapçığı ve cevap anahtarı sıkça araştırılmaya başlandı. 26 Mart tarihinde YÖKDİL sınavına katılan adaylar internet arama motorlarında soru ve cevapları sorguluyor. Peki YÖKDİL/1 2023 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL soru ve cevapları PDF indirme seçeneği ve ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi!

    YÖKDİL soru ve cevapları PDF indir!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan YÖKDİL/1 sınavı 26 Mart 2023 Pazar günü Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlendi. Peki YÖKDİL/1 2023 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    ÖSYM YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınavdan bir kaç gün sonra yayımlanması bekleniyor. Soru ve cevaplar yayımlanır yayımlanmaz haberimizde eklenecektir.

    YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YÖKDİL/1 sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

        2023 YÖKDİL/1 SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        2023-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı.

        YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürdü. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13.15'te sona erdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hakkımızı helal etmiyoruz, zehir zıkkım olsun
        Haberler Eğitim YÖKDİL soru ve cevapları PDF indir! YÖKDİL/1 2023 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi!
            loading
            SON DAKİKA